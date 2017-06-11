All CATEGORIES
☰ Menu

History

Ohio & Erie Canal comes alive through CVNP lock demonstrations

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: June 11, 2017 - 06:48 PM | Updated: June 12, 2017 - 05:23 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Park volunteers work to open gates at Lock 38 during a canal lock demonstration at the Canal Exploration Center in Valley View. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


MORE IN NEWS

prifti15_1 MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
Wife tells husband who shot her: ‘I’m still standing here. I fought to survive.’ Man sentenced to 10 years in prison - 8:40 AM

“You’re gone.”

hattie15_web
Hattie Larlham faces uncertain future, looking to be acquired
uaboard15web
UA has potential buyer for presidential residence that was source of much controversy
Bob Dyer: More cheering (and a couple of boos) for June
popup15_1
Pop-up nature center coming to Summit Lake in Akron
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next