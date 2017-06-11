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Ohio & Erie Canal comes alive through CVNP lock demonstrations

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: June 11, 2017 - 06:48 PM | Updated: June 12, 2017 - 05:23 PM
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Park volunteers work to open gates at Lock 38 during a canal lock demonstration at the Canal Exploration Center in Valley View. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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