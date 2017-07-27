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Ohio Highway Patrol to conduct OVI checkpoint in Wayne County

Beacon Journal staff report

Published: July 27, 2017 - 07:47 AM

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