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Heroin epidemic

Ohio is hardest hit by Chinese carfentanil trade, logging 343 of more than 400 seizures in U.S.

By Erika Kinetz  and Raphael Satter
Associated Press

Published: November 3, 2016 - 11:34 AM
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In this June 27, 2016 photo provided by the Royal Canadian Mounted Police, members of the RCMP go through a decontamination procedure in Vancouver after intercepting a package containing approximately 1 kilogram (2.2 pounds) of the powerful opioid carfentanil imported from China. Russell Baer, a U.S. Drug Enforcement Administration special agent in Washington, says, "The carfentanil that has been seized in multiple U.S. states is believed to be arriving from foreign sources via illicit networks." (Royal Canadian Mounted Police via AP)


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