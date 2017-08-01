All CATEGORIES
☰ Menu

Ohio Legislative Black Caucus chooses Canton for 50th anniversary celebration

Beacon Journal staff report

Published: August 1, 2017 - 12:23 PM | Updated: August 1, 2017 - 01:47 PM

MORE IN NEWS

pry01_1 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Russell Pry remembered as Summit County dedicates building in his name

As Summit County executive, the late Russell Pry’s long-term goal to improve services included consolidating government offices in easily accessible locations, his chief of staff remembered.

dyer01_02
Bob Dyer: World’s top golfer is shoe freak
uniontown01_web
Uniontown police sergeant walks out of Akron hospital three weeks after being shot multiple times on the job
Regional news briefs — Aug. 2, 2017 - 7:34 PM
Akron police to re-evaluate downtown safety after fatal shooting; 26-year-old man dies and woman is injured
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next