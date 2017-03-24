All CATEGORIES
☰ Menu

Opioid epidemic

Ohio’s opioid epidemic spotlighted as GOP health care repeal plan flops

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: March 24, 2017 - 06:26 PM
Pinterest Pinterest
Instagram



MORE IN NEWS

salem27cut_02 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Businessman claims police retaliation is behind the crime at his bars

Trouble seems to follow wherever Joe Salem does business in Akron.

One dead, 15 injured in Cincinnati nightclub gunfight
New anxieties as Trump says Affordable Care Act ‘will explode’
Local group raises awareness about epilepsy through bowling
Kasich to cite $800M business cost in tax fight - 12:55 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next