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Ohio Supreme Court suspends Barberton attorney for two years

Beacon Journal staff report

Published: February 16, 2017 - 11:29 AM

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