Ohio Supreme Court suspends Barberton attorney for two years

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q09MVU1CVVM6IEEgQmFyYmVydG9uIGF0dG9ybmV5IGhhcyBiZWVuIHN1c3BlbmRlZCBmcm9t
IHByYWN0aWNpbmcgbGF3IGZvciB0d28geWVhcnMgYmVjYXVzZSBvZiBldGhpY2FsIHZpb2xhdGlv
bnMsIHRoZSBPaGlvIFN1cHJlbWUgQ291cnQgc2FpZCBUaHVyc2RheS48L3A+PHA+VGhlIHZpb2xh
dGlvbnMgYWdhaW5zdCBIb2xseSBMLiBCZWRuYXJza2kgaW5jbHVkZWQgaGVyIGZhaWxpbmcgdG8g
aW5mb3JtIHR3byBjbGllbnRzIHRoYXQgc2hlIGRpZG4mIzgyMTc7dCBoYXZlIHByb2Zlc3Npb25h
bCBsaWFiaWxpdHkgaW5zdXJhbmNlLCBhbmQgbm90IHByb3Blcmx5IHJlcHJlc2VudGluZyBvbmUg
b2YgdGhlbSB3aGVuIHNoZSBmYWlsZWQgdG8gZmlsZSBhIGJyaWVmIGluIGFuIGFwcGVhbC48L3A+
PHA+QmVkbmFyc2tpLCB3aG8gcHJldmlvdXNseSBoYWQgYmVlbiBwbGFjZWQgb24gaW50ZXJpbSBz
dXNwZW5zaW9uIGluIE1hcmNoIDIwMTUsIGJsYW1lZCB0aGUgcHJvYmxlbSBvbiBhIGRpdm9yY2Ug
YW5kIGEgZHJpbmtpbmcgcHJvYmxlbSBhbmQgbm90ZWQgdGhhdCBzaGUgaGFkIGJlZW4gbGl2aW5n
IGluIGhlciBjYXIgYW5kIHdpdGggZnJpZW5kcyBhdCB0aW1lcywgdGhlIGNvdXJ0IHNhaWQuPC9w
PjxwPlRoZSBjb3VydCBzYWlkIHRoYXQgdGhlIGZpbmFsIHNpeCBtb250aHMgb2YgaGVyIHN1c3Bl
bnNpb24gd2lsbCBiZSBzdGF5ZWQgaWYgc2hlIHNjaGVkdWxlcyBhIG1lbnRhbC1oZWFsdGggYW5k
IHN1YnN0YW5jZS1hYnVzZSBhc3Nlc3NtZW50IHdpdGggdGhlIE9oaW8gTGF3eWVycyBBc3Npc3Rh
bmNlIFByb2dyYW0sIGVudGVycyBpbnRvIGFueSB0cmVhdG1lbnQgcmVjb21tZW5kZWQgYnkgdGhl
IGdyb3VwLCBwYXlzIHJlc3RpdHV0aW9uIHRvIG9uZSBvZiB0aGUgY2xpZW50cywgY29tcGxldGVz
IDEyIGhvdXJzIG9mIGNvbnRpbnVlZCBsZWdhbCBlZHVjYXRpb24gcmVsYXRlZCB0byBsYXctb2Zm
aWNlIG1hbmFnZW1lbnQsIGFuZCBjb21taXRzIG5vIGZ1cnRoZXIgbWlzY29uZHVjdC48L3A+PHA+
VG8gcmVhZCB0aGUgZnVsbCBjb3VydCBvcGluaW9uLCBnbyB0bzogPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3
dy5zdXByZW1lY291cnQub2hpby5nb3Yvcm9kL2RvY3MvcGRmLzAvMjAxNy8yMDE3LU9oaW8tNTIy
LnBkZiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5zdXByZW1lY291cnQub2hpby5nb3Yvcm9kL2RvY3Mv
cGRmLzAvMjAxNy8yMDE3LU9oaW8tNTIyLnBkZjwvYT48L3A+PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.