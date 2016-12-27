Ohio Turnpike cutting back on construction zones next year

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIE9oaW8gVHVybnBpa2UgaXMgY3V0dGluZyBiYWNrIG9uIGl0cyBjb25zdHJ1Y3Rpb24g
c3BlbmRpbmcgbmV4dCB5ZWFyLCBzYXlpbmcgbW90b3Jpc3RzIGNvbXBsYWluZWQgdGhhdCB0aGVy
ZSB3ZXJlIHRvbyBtYW55IG9yYW5nZSBiYXJyZWxzIG9uIHRoZSBoaWdod2F5IHRoaXMgeWVhci48
L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIGRpZCBoZWFyIGZyb20gY3VzdG9tZXJzIGFib3V0IHRoZSBudW1iZXIg
YW5kIGxlbmd0aCBvZiBzb21lIG9mIHRoZSB3b3JrIHpvbmVzIHdlIGhhZCBpbiAyMDE2LCYjODIy
MTsgc3Bva2VzbWFuIEJyaWFuIE5ld2JhY2hlciBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2Ugd2FudCB0byBjb250
aW51ZSB0aGUgcHJvZ3JhbSBidXQgZG8gc28gYXQgYSBsZXNzIGFnZ3Jlc3NpdmUgcGFjZS4mIzgy
MjE7PC9wPjxwPlRoZSAyMDE3IGNhcGl0YWwgYnVkZ2V0LCBhcHByb3ZlZCBsYXN0IHdlZWsgYnkg
dGhlIE9oaW8gVHVybnBpa2UgYW5kIEluZnJhc3RydWN0dXJlIENvbW1pc3Npb24sIGNhbGxzIGZv
ciAkMTIxLjQgbWlsbGlvbiBpbiBzcGVuZGluZywgY29tcGFyZWQgdG8gJDE0NS41IG1pbGxpb24g
dGhpcyB5ZWFyLiBUaGUgd29yayBpbmNsdWRlcyBwYXZlbWVudCByZWNvbnN0cnVjdGlvbiwgcmVz
dXJmYWNpbmcgYW5kIGJyaWRnZSBwcm9qZWN0cyBvbiB0aGUgMjQxLW1pbGUgdG9sbCByb2FkLCB3
aGljaCBzdHJldGNoZXMgYWNyb3NzIG5vcnRoZXJuIE9oaW8uPC9wPjxwPlRoZSB0dXJucGlrZSBl
c3RpbWF0ZXMgdGhhdCB0aGVyZSB3aWxsIGJlIDI1IHBlcmNlbnQgZmV3ZXIgbGFuZSBtaWxlcyB1
bmRlciBjb25zdHJ1Y3Rpb24uPC9wPjxwPkl0JiM4MjE3O3Mgbm90IGEgbWF0dGVyIG9mIGhhdmlu
ZyBsZXNzIG1vbmV5IHRvIHNwZW5kLCBidXQgcmF0aGVyIHJlc3BvbmRpbmcgdG8gbW90b3Jpc3Rz
LCBOZXdiYWNoZXIgc2FpZC48L3A+PHA+T25lIG9mIHRoZSBiaWcgcHJvamVjdHMgaW52b2x2ZXMg
dGhlIHRvbGwgcGxhemEgYXQgSW50ZXJzdGF0ZSA3NyBpbiBSaWNoZmllbGQgVG93bnNoaXAgaW4g
bm9ydGhlcm4gU3VtbWl0IENvdW50eS4gVGhlIHR1cm5waWtlIHdpbGwgcmVidWlsZCBwYXZlbWVu
dCwgbWFrZSByZXBhaXJzIGFuZCByZXN1cmZhY2Ugc29tZSByYW1wcyBmcm9tIE1heSB0aHJvdWdo
IE9jdG9iZXIuIFRoZSBlc3RpbWF0ZWQgY29zdCBpcyAkMyBtaWxsaW9uIHRvICQ0IG1pbGxpb24u
PC9wPjxwPkluIHRoZSBBa3JvbiBhcmVhLCB0aGUgdHVybnBpa2UgcGxhbnMgdG8gcmVjb25zdHJ1
Y3QgcGF2ZW1lbnQgYmV0d2VlbiBTdHJlZXRzYm9ybyBhbmQgU2hhbGVyc3ZpbGxlIFRvd25zaGlw
IGluIFBvcnRhZ2UgQ291bnR5LCBhbmQgcmVwbGFjZSBicmlkZ2UgYmVhcmluZ3MsIGpvaW50cyBh
bmQgZGVja3Mgb24gc2V2ZXJhbCBvdmVyaGVhZCBicmlkZ2VzIGluIFN1bW1pdCBhbmQgUG9ydGFn
ZSBjb3VudGllcy48L3A+PHA+VGhlIGJ1ZGdldCBhbHNvIGNhbGxzIGZvciB0aGUgaW5zdGFsbGF0
aW9uIG9mIGZpYmVyIG9wdGljIGNhYmxlIGFsb25nIHRoZSBoaWdod2F5LiBUaGUgc28tY2FsbGVk
ICYjODIyMDtEZWRpY2F0ZWQgU2hvcnQgUmFuZ2UgQ29tbXVuaWNhdGlvbnMmIzgyMjE7IHRlY2hu
b2xvZ3kgd2lsbCBhbGxvdyB0aGUgdHVybnBpa2UgdG8gZ2F0aGVyIGluZm9ybWF0aW9uIG9uIHJv
YWQgY29uZGl0aW9ucywgbW9uaXRvciBmbGVldCB2ZWhpY2xlcyBhbmQgaW1wcm92ZSBtYWludGVu
YW5jZSwgdGhlIHR1cm5waWtlIHNhaWQuPC9wPjxwPlJpY2sgQXJtb24gY2FuIGJlIHJlYWNoZWQg
YXQgMzMwLTk5Ni0zNTY5IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpyYXJtb25AdGhlYmVhY29uam91cm5h
bC5jb20iPnJhcm1vbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdp
dHRlciBhdDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYXJtb25yaWNrQUJKIiB0YXJnZXQ9
Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiM2NDthcm1vbnJpY2tBQkombmJzcDs8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.