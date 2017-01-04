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Ohioans gear up to celebrate, protest Trump inauguration at home and away

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: January 4, 2017 - 05:34 PM | Updated: January 6, 2017 - 03:12 PM
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Preschool teacher Diana Nabring of Aurora poses in the teacher's chair on Thursday in Cuyahoga Falls Nabring will be attending the Women's March on Washington later this month. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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