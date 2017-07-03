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Old dogs, new blimps: Goodyear pilots need to be retrained

By Dake Kang
Associated Press

Published: July 3, 2017 - 08:43 PM
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A Goodyear blimp hovers over a grassy field in Akron. The Goodyear Tire company is training pilots of its iconic blimps to fly new airships in northeast Ohio after the company retired the last of its old blimp fleet in March. (AP Photo/Dake Kang)


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