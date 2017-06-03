All CATEGORIES
☰ Menu

Cooking class

Old Trail students learn to live off the land in cooking course

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: June 3, 2017 - 08:47 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Old Trail School students Emma Moore (left) and Emily Morrill share a few laughs as they head to the kitchen with their harvest of carrots and scapes on Friday in Bath Township. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

harte28_web Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Head of Cleveland Clinic Akron General enjoying time in Akron, integrating health systems

Dr. Brian Harte’s office at Cleveland Clinic Akron General’s main downtown Akron campus has one piece of furniture you might not expect.

dyer01cut_01
Bob Dyer: He helps the Cavs find their footing
britain04_09
Police: Terrorist attack in London causes multiple casualties
stagefest04_04
Akron’s Highland Square transformed into a giant stage for a day
Akron Beacon Journal/Ohio.com wins dozen first-place awards in statewide journalism competition
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next