All CATEGORIES
☰ Menu

Cooking class

Old Trail students learn to live off the land in cooking course

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: June 3, 2017 - 08:47 PM | Updated: June 5, 2017 - 01:39 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Old Trail School students Emma Moore (left) and Emily Morrill share a few laughs as they head to the kitchen with their harvest of carrots and scapes on Friday in Bath Township. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

urban06_01 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Akron Urban League selected as partner in state program to help grow minority-owned businesses

For minorities looking to navigate the business world, the Akron Urban League offers a helping hand.

lakemore06_web
Lakemore police are back on the beat after nearly eight-year hiatus
Bob Dyer: Red Cross crosses him up — again
Trump_96334.jpg-b71ef_01
Trump undercuts his lawyers with travel ban tweets
County medical examiner’s office to get more money to deal with opioid epidemic
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next