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Cooking class

Old Trail students learn to live off the land in cooking course

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: June 3, 2017 - 08:47 PM | Updated: June 5, 2017 - 01:39 PM
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Old Trail School students Emma Moore (left) and Emily Morrill share a few laughs as they head to the kitchen with their harvest of carrots and scapes on Friday in Bath Township. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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