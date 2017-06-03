All CATEGORIES
☰ Menu

Cooking class

Old Trail students learn to live off the land in cooking course

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: June 3, 2017 - 08:47 PM | Updated: June 5, 2017 - 01:39 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Old Trail School students Emma Moore (left) and Emily Morrill share a few laughs as they head to the kitchen with their harvest of carrots and scapes on Friday in Bath Township. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

steamyear08web Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Art teacher who made sure students got school photos comes through again, this time with yearbooks - 9:43 PM

“Miss B, sign my yearbook for me!”

goodvols08_3
Goodyear’s week of community volunteering closes with workshops, painting and more - 7:54 PM
Bob Dyer: More tips for people who don’t hate their kids - 9:43 PM
onesie08cut_01
Akron’s littlest inhabitants all in Cavs onesies from Children’s Hospital - 9:43 PM
Kmart stores in Streetsboro and Wooster to shut down in latest round of Sears Holdings closures - 7:54 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next