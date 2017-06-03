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Cooking class

Old Trail students learn to live off the land in cooking course

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: June 3, 2017 - 08:47 PM | Updated: June 4, 2017 - 10:48 AM
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Old Trail School students Emma Moore (left) and Emily Morrill share a few laughs as they head to the kitchen with their harvest of carrots and scapes on Friday in Bath Township. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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