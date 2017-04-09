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City development

On tax incentives for home building, Horrigan says no time ‘to be timid or reserved’

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: April 9, 2017 - 10:54 PM | Updated: April 10, 2017 - 03:15 PM
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This building at South Portage Path would be converted to flats for sale or rent as one of three sites under consideration for development by Cleveland builder Zaremba Homes should Akron approve a residential tax abatement. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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