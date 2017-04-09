All CATEGORIES
☰ Menu

City development

On tax incentives for home building, Horrigan says no time ‘to be timid or reserved’

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: April 9, 2017 - 10:54 PM | Updated: April 10, 2017 - 03:15 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

This building at South Portage Path would be converted to flats for sale or rent as one of three sites under consideration for development by Cleveland builder Zaremba Homes should Akron approve a residential tax abatement. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

run11cut_01 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Beacon Journal effort to lead beginners to the Akron Marathon’s blue line kicked off Saturday

Who knew the Akron Marathon Race Series could be for the man who just had a heart bypass in early March, the busy soccer mom who needs an activity of her own, the civil engineer who fears sitting behind a desk all day is taking its toll, the lady who just finished her first week on Weight Watchers?

cox11cut_01
Wrong man charged with murder in Akron nightclub shooting death
Bob Dyer: Prosecutor’s comments about trustee’s death are astonishing
Diana Zaleski, who modernized Summit County’s court computer records, dies at age 76
fire11cut_01
Akron firefighters save man from burning home
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next