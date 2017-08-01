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On the lam: Authorities offer reward for capture of Akron murder suspect

Beacon Journal staff report

Published: August 1, 2017 - 08:34 AM | Updated: August 1, 2017 - 08:35 AM
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Malik Shabazz Baldwin, 26, of Fairbanks Place in Akron wanted for the murder of Lemichael Stevenson, who was shot several times while on the front porch of his residence in the 800 block of Sumner Street on June 7

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