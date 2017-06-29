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Akron shooting

One month, one block, two Akron homicides and three others shot, police say

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: June 29, 2017 - 07:19 AM | Updated: June 30, 2017 - 08:10 AM
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Akron authorities are investigating a deadly shooting that happened Wednesday night at 850 Sumner St. (Amanda Garrett / Akron Beacon Journal)

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