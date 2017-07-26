All CATEGORIES
☰ Menu

Fatality

One person killed, seven hurt on malfunctioning ride at Ohio State Fair’s opening day

From staff and wire reports

Published: July 26, 2017 - 08:47 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Authorities stand near damaged chairs of the Fire Ball amusement ride after the ride malfunctioned injuring several at the Ohio State Fair, Wednesday in Columbus. Some of the victims were thrown from the ride when it malfunctioned Wednesday night, said Columbus Fire Battalion Chief Steve Martin. (Barbara J. Perenic/The Columbus Dispatch via AP)


MORE IN NEWS

phillips27cut_06 Adam Cairns - AP
UPDATE: Witness describes Wednesday’s execution of Ronald Phillips who raped and killed 3-year-old Akron girl in 1993 - 11:09 PM

LUCASVILLE: The killer and rapist of 3-year-old Sheila Marie Evans was pronounced dead at 10:43 a.m. Wednesday, some 24 years after being convicted of her death.

anchors27cut_1
Anchors Lee Jordan and Leon Bibb prepare to say farewell to WEWS Channel 5
ohfair27cut_07
One person killed, seven hurt on malfunctioning ride at Ohio State Fair’s opening day - 11:09 PM
dyer27cut_01
Bob Dyer: “Big Al” merges his Navy past with present - 11:09 PM
Deadly warning: Elephant tranquilizer makes its way back to Northeast Ohio disguised as OxyContin pills, officials say
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next