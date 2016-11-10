By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer
One year later: Some lives will never be the same after Ellet plane crash November 10,2016 05:52 PM GMT Paula Schleis Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2016 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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