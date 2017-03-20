Orange barrels coming to Interstate 77 in southern Cuyahoga County

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIE9oaW8gRGVwYXJ0bWVudCBvZiBUcmFuc3BvcnRhdGlvbiBpcyBzdGFydGluZyB3b3Jr
IHRoaXMgd2VlayB0byB3aWRlbiBJbnRlcnN0YXRlIDc3IGluIHNvdXRoZXJuIEN1eWFob2dhIENv
dW50eS48L3A+PHA+VGhlIHN0YXRlIGFnZW5jeSBpcyBleHBhbmRpbmcgSS03NyBmcm9tIHR3byB0
byB0aHJlZSBsYW5lcyBiZXR3ZWVuIE9ha2VzIFJvYWQgYW5kIHRoZSBPaGlvIFR1cm5waWtlLCBh
IHN0cmV0Y2ggb2YganVzdCBvdmVyIDIgbWlsZXMuPC9wPjxwPlRoZSAkMTggbWlsbGlvbiBwcm9q
ZWN0LCB0YWtpbmcgcGxhY2UgaW4gQnJlY2tzdmlsbGUgYW5kIGEgYml0IGluIFJpY2hmaWVsZCwg
YWxzbyB3aWxsIGluY2x1ZGUgbmV3IGxpZ2h0aW5nLCBzaWduYWdlLCBjb25jcmV0ZSBiYXJyaWVy
cyBhbmQgcGF2ZW1lbnQuIDwvcD48cD5UaGUgd29yayBpcyBleHBlY3RlZCB0byBiZSBjb21wbGV0
ZWQgYnkgSnVseSAyMDE4LjwvcD48cD5UaGUgZ29hbCBpcyB0byByZWR1Y2UgY29uZ2VzdGlvbiBh
bmQgaW1wcm92ZSBzYWZldHkgYmV0d2VlbiBBa3JvbiBhbmQgQ2xldmVsYW5kLiBBYm91dCA2MCww
MDAgdmVoaWNsZXMgYSBkYXkgdHJhdmVsIGluIHRoZSBjb25zdHJ1Y3Rpb24gYXJlYS48L3A+PHA+
VGhlIG5vcnRoYm91bmQgYW5kL29yIHNvdXRoYm91bmQgcmlnaHQgbGFuZXMgb24gdGhlIGhpZ2h3
YXkgd2lsbCBiZSBjbG9zZWQgZnJvbSA4IHAubS4gdG8gNiBhLm0uIHN0YXJ0aW5nIG92ZXJuaWdo
dCBXZWRuZXNkYXkgdGhyb3VnaCBlYXJseSBBcHJpbC48L3A+PHA+S29rb3NpbmcgQ29uc3RydWN0
aW9uIENvLiB3aWxsIGJlIGRvaW5nIHdvcmsgb24gdGhlIHNob3VsZGVycyBzbyB0cmFmZmljIGNh
biBiZSBzaGlmdGVkIGluIGVhcmx5IEFwcmlsIHdoaWxlIHRoZSBuZXcgbGFuZXMgYXJlIGNvbnN0
cnVjdGVkLjwvcD48cD5UaGUgYWdlbmN5IHNhaWQgdGhlIHdpZGVuaW5nIHdpbGwgb2NjdXIgaW4g
dGhlIG1lZGlhbiBzbyBhbGwgdHJhZmZpYyBsYW5lcyB3aWxsIGJlIG1haW50YWluZWQgZHVyaW5n
IHRoZSB3b3JrLjwvcD48cD5Nb3RvcmlzdHMgd2lsbCBlbmNvdW50ZXIgcmVkdWNlZCBzcGVlZCBs
aW1pdHMgaW4gdGhlIGFyZWEgd2hpbGUgY3Jld3MgYXJlIHdvcmtpbmcuIE9ET1Qgd2lsbCB1c2Ug
ZWxlY3Ryb25pYyBzaWducyB0byBhbGVydCBkcml2ZXJzIGFib3V0IHRoZSBzcGVlZHMuPC9wPjxw
PlRoZSBwcm9qZWN0IGlzIHBhcnQgb2YgYW4gb3ZlcmFsbCB3aWRlbmluZyBlZmZvcnQgYWxvbmcg
dGhlIGhpZ2h3YXkgdGhhdCBhbHJlYWR5IGhhcyBzZWVuIEktNzcgd2lkZW5lZCBiZXR3ZWVuIE9h
a2VzIFJvYWQgYW5kIEludGVyc3RhdGUgNDgwLjwvcD48cD5PRE9UIGFsc28gbm93IGlzIHN0dWR5
aW5nIHdoZXRoZXIgdG8gd2lkZW4gSS03NyB0byB0aHJlZSBsYW5lcyBmcm9tIHRoZSB0dXJucGlr
ZSB0byBqdXN0IHNvdXRoIG9mIEdoZW50IFJvYWQgaW4gU3VtbWl0IENvdW50eS4gVGhvc2UgZmlu
ZGluZ3Mgd2lsbCBiZSByZWxlYXNlZCB0byB0aGUgcHVibGljIGluIHRoZSBzdW1tZXIgb3Igc3By
aW5nLCBhZ2VuY3kgc3Bva2VzbWFuIEp1c3RpbiBDaGVzbmljIHNhaWQuPC9wPjxwPklmIHRoZSBz
dHVkeSBkZXRlcm1pbmVzIHRoYXQgdGhlIGhpZ2h3YXkgc2hvdWxkIGJlIHdpZGVuZWQsIE9ET1Qg
d2lsbCB0aGVuIHNlZWsgZnVuZGluZyBmb3IgdGhlIHByb2plY3QsIGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPlJp
Y2sgQXJtb24gY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNTY5IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0
bzpyYXJtb25AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPnJhcm1vbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNv
bTwvYT4uIEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlciBhdDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vYXJtb25yaWNrQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiM2NDthcm1vbnJpY2tBQkom
bmJzcDs8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.