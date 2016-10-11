Orrville man who had federal judge removed from counterfeit case sentenced to 35 months

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QW4gT3JydmlsbGUgbWFuIHdobyBoYWQgYSBmZWRlcmFsIGp1ZGdlIHJlbW92ZWQgZnJvbSBo
aXMgY291bnRlcmZlaXQgY2FzZSB3YXMgc2VudGVuY2VkIFR1ZXNkYXkgdG8gMzUgbW9udGhzIGlu
IHByaXNvbi48L3A+PHA+VGhlIDZ0aCBDaXJjdWl0IENvdXJ0IG9mIEFwcGVhbHMgZWFybGllciB0
aGlzIHllYXIgZ3JhbnRlZCBFcmljIFJhbWV5JiM4MjE3O3MgcmVxdWVzdCB0byBoYXZlIFUuUy4g
RGlzdHJpY3QgQ291cnQgSnVkZ2UgSm9obiBBZGFtcyByZW1vdmVkIGZyb20gaGlzIGNhc2UuIFJh
bWV5IGNsYWltZWQgaGUgdXNlZCBvcGlhdGVzIHdpdGggdHdvIG9mIEFkYW1zJiM4MjE3OyByZWxh
dGl2ZXMgZm9yIGFuIGV4dGVuZGVkIHBlcmlvZC4gQWRhbXMgb2JqZWN0ZWQgdG8gaGlzIHJlbW92
YWwsIHNheWluZyBpdCB3YXMgd2l0aG91dCBtZXJpdCBhbmQgcXVlc3Rpb25pbmcgdGhlIHRydXRo
IG9mIFJhbWV5JiM4MjE3O3MgY2xhaW1zLjwvcD48cD5VLlMuIERpc3RyaWN0IENvdXJ0IEp1ZGdl
IFNhcmEgTGlvaSB0b29rIG92ZXIgUmFtZXkmIzgyMTc7cyBjYXNlLCB3aXRoIFJhbWV5IHBsZWFk
aW5nIGd1aWx0eSBNYXkgMTcgaW4gZmVkZXJhbCBjb3VydCBpbiBBa3JvbiB0byBwYXNzaW5nIGFu
ZCBjcmVhdGluZyBjb3VudGVyZmVpdCBiaWxscy48L3A+PHA+TGlvaSBzZW50ZW5jZWQgUmFtZXkg
b24gVHVlc2RheSB0byAzNSBtb250aHMgb24gZWFjaCBvZiBoaXMgdHdvIGNoYXJnZXMsIHdpdGgg
dGhlIHRlcm1zIHRvIGJlIHNlcnZlZCBjb25jdXJyZW50bHkuIFNoZSBhbHNvIG9yZGVyZWQgdGhh
dCBoZSBiZSBwdXQgb24gdGhyZWUgeWVhcnMgb2Ygc3VwZXJ2aXNlZCByZWxlYXNlIGFuZCBwYXkg
JDIxOSBpbiByZXN0aXR1dGlvbiBhbmQgYSBzcGVjaWFsIGFzc2Vzc21lbnQgb2YgJDIwMC48L3A+
PHA+UmFtZXkgZmFjZWQgYSBtYXhpbXVtIG9mIDIwIHllYXJzIGluIHByaXNvbiwgdGhvdWdoIHRo
ZSBzZW50ZW5jaW5nIHJhbmdlIHdhcyBleHBlY3RlZCB0byBiZSBzaXggdG8gMzcgbW9udGhzLjwv
cD48cD5SYW1leSYjODIxNztzIGF0dG9ybmV5IGhhcyBzYWlkIGhpcyBjaGFyZ2VzIHdlcmUgdGhl
IHJlc3VsdCBvZiBoaXMgZHJ1ZyBwcm9ibGVtLjwvcD48cD4mIzgyMjA7RXJpYywgd2l0aCB0aGUg
c3VwcG9ydCBvZiBoaXMgZmFtaWx5LCB3aWxsIHJlY292ZXIgZnJvbSBoaXMgbG9uZ3N0YW5kaW5n
IGFkZGljdGlvbiwmIzgyMjE7IHNhaWQgQ2FybG9zIFdhcm5lciwgUmFtZXkmIzgyMTc7cyBmZWRl
cmFsIHB1YmxpYyBkZWZlbmRlci4gJiM4MjIwO0hlIGFjY2VwdHMgcmVzcG9uc2liaWxpdHkgZm9y
IGhpcyBtaXN0YWtlcy4gSSBhbSB2ZXJ5IHByb3VkIG9mIHRoZSBzdHJpZGVzIGhlIGhhcyBtYWRl
IGluIHRoZSBwYXN0IHllYXIuJiM4MjIxOzwvcD48cD5JbiBhIHBldGl0aW9uIGZpbGVkIHdpdGgg
dGhlIGFwcGVsbGF0ZSBjb3VydCwgUmFtZXkgc2FpZCBoZSBhbmQgdHdvIG9mIEFkYW1zJiM4MjE3
OyByZWxhdGl2ZXMgdXNlZCBvcGlhdGVzIHRvZ2V0aGVyIGZvciAxNCBtb250aHMsIHdoaWNoIGhl
IGNhbGxlZCAmIzgyMjA7YSBjbGVhciBjb25mbGljdCByZXF1aXJpbmcgcmVjdXNhbC4mIzgyMjE7
PC9wPjxwPlRoZSBCZWFjb24gSm91cm5hbCBpcyBub3QgbmFtaW5nIEFkYW1zJiM4MjE3OyByZWxh
dGl2ZXMgYmVjYXVzZSB0aGV5IGFyZSBub3QgZmFjaW5nIGFueSBjcmltaW5hbCBkcnVnIGNoYXJn
ZXMuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.