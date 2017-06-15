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Overrun with animals, Humane Society of Summit County hosting adoption event

Beacon Journal staff report

Published: June 15, 2017 - 09:40 AM | Updated: June 16, 2017 - 03:20 PM
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Humane Society of Summit County Senior Development Manager Jen Ely gives a lift to Rolo, who will be on hand for the upcoming adoption event on Thursday in Twinsburg. The agency will be hosting a adoption event on Saturday from 10 to 6pm. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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