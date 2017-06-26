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The Force

Padawans learn Jedi skills in Weathervane Playhouse Star Wars training camp

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: June 26, 2017 - 10:39 PM | Updated: June 27, 2017 - 02:25 PM
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Young Jedi learn how to wield their light sabers at Jedi Training Camp at Weathervane Playhouse Monday in Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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