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Painted rocks bringing smiles to Northeast Ohio

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: January 28, 2017 - 08:43 PM
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Rock painter Ashley Wallace of Minerva painted this rock to honor NBA star LeBron James on his birthday. Nancy Pierson founded the group Northeast Ohio Rocks! that encourages folks that find the hidden rocks to post them on the group's Facebook page and paint and hide their own rocks out in the community. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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