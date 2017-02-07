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Pair of Akron men charged with burglary, robbery in midnight home invasion

Beacon Journal staff report

Published: February 7, 2017 - 01:47 PM

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