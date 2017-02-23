Pair of cousins shot in drive-by on Sylvan Avenue

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QSBwYWlyIG9mIHRlZW5hZ2UgY291c2lucyB3ZXJlIGluanVyZWQgaW4gYSBkcml2ZS1ieSBz
aG9vdGluZyBpbiBBa3JvbiBvbiBXZWRuZXNkYXkgYWZ0ZXJub29uLjwvcD48cD5UaGUgdGVlbmFn
ZXJzICYjODIxMjsgMTggYW5kIDE3ICYjODIxMjsgdG9sZCBwb2xpY2UgdGhleSB3ZXJlIHdhbGtp
bmcgc291dGggb24gU3lsdmFuIEF2ZW51ZSBhdCBhYm91dCAzIHAubS4gd2hlbiBhIHNpbHZlciwg
Zm91ci1kb29yIHZlaGljbGUgZHJvdmUgYnkuIE5lYXIgdGhlIGludGVyc2VjdGlvbiB3aXRoIFBh
cmRlZSBBdmVudWUsIHNvbWVvbmUgaW4gdGhlIHZlaGljbGUgZmlyZWQgc2V2ZXJhbCBzaG90cy48
L3A+PHA+QnVsbGV0cyBzdHJ1Y2sgdGhlIDE3LXllYXItb2xkIGJveSBpbiB0aGUgaGVhZCBhbmQg
dGhlIDE4LXllYXItb2xkIG1hbiBpbiB0aGUgbGVmdCBsZWcuIFRoZXkgd2VyZSB0cmFuc3BvcnRl
ZCB0byBsb2NhbCBob3NwaXRhbHMsIHdoZXJlIHBvbGljZSBzYWlkIHRoZWlyIGluanVyaWVzIGRv
IG5vdCBhcHBlYXIgdG8gYmUgbGlmZS10aHJlYXRlbmluZy48L3A+PHA+Tm8gZGV0YWlsZWQgZGVz
Y3JpcHRpb24gb2YgdGhlIHNob290ZXIgd2FzIHByb3ZpZGVkLjwvcD48cD5BbnlvbmUgd2l0aCBp
bmZvcm1hdGlvbiBpcyBhc2tlZCB0byBjYWxsIEFrcm9uIHBvbGljZSBhdCAzMzAtMzc1LTI0OTAu
PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.