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Akron police

Panel of African-American police officers discusses unique role in society

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: May 21, 2017 - 08:20 PM | Updated: May 22, 2017 - 12:39 PM
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Detective Bertina King (center) discusses sensitivity courses for police officers during a panel discussion called "Navigating the Black and Blue Lines" hosted by the Dominican Sisters of Peace in Akron on Sunday. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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