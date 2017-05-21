All CATEGORIES
☰ Menu

Akron police

Panel of African-American police officers discusses unique role in society

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: May 21, 2017 - 08:20 PM | Updated: May 22, 2017 - 12:39 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Detective Bertina King (center) discusses sensitivity courses for police officers during a panel discussion called "Navigating the Black and Blue Lines" hosted by the Dominican Sisters of Peace in Akron on Sunday. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


MORE IN NEWS

odot23_02 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
ODOT warns motorists about upcoming traffic changes on Interstate 76 in Norton and Barberton - 10:57 AM

The Ohio Department of Transportation is warning motorists that there will be a new traffic pattern on westbound Interstate 76 through Barberton and Norton starting this week.

Britain_Concert_Blast_10095.jpg-9bb6a~4
Manchester police hunt for accomplices in concert bombing; victims young as 8
hillis23_web
Victim’s family upset by work release for Akron man who has served half of yearlong jail sentence for shooting death - 10:57 AM
ellet18_01
Residents demand action after shooting near Little League ball fields
Bob Dyer: Cruising off to the great beyond
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next