All CATEGORIES
☰ Menu

80th All-American Soap Box Derby

Parade and opening ceremonies kick off All-American Soap Box Derby race week

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: July 17, 2017 - 06:31 PM | Updated: July 18, 2017 - 02:01 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Kids catch trinkets from Derby Champions after the 80th First Energy All-American Soap Box Derby Parade on Main Street in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

coaster19cut_01 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Cedar Point offers up-close tour of super-secret revamp for Mean Streak roller coaster

Sandusky: The Mean Streak at Cedar Point looks to be getting meaner and a lot less lean.

rescue19cut_03
Prosthetic leg saves Doylestown fisherman from drowning
medical18_web
Summit County welcomes new medical examiner to ease workload
interfaith19cut_1
Muslim and Jewish faith groups find common ground through round table discussion
President Trump to hold rally in Youngstown next week
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next