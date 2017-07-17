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80th All-American Soap Box Derby

Parade and opening ceremonies kick off All-American Soap Box Derby race week

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: July 17, 2017 - 06:31 PM | Updated: July 18, 2017 - 02:01 PM
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Kids catch trinkets from Derby Champions after the 80th First Energy All-American Soap Box Derby Parade on Main Street in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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