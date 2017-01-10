Parents charged in missing 5-year-old girl’s death

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+SkFDS1NPTiBUV1AuOiBUaGUgcGFyZW50cyBvZiBhIG1pc3NpbmcgNS15ZWFyLW9sZCBnaXJs
IHdobyB3YXMgZm91bmQgZGVhZCBUdWVzZGF5IGV2ZW5pbmcgaW4gdGhlIGZhbWlseSYjODIxNztz
IHJlc3RhdXJhbnQgaGF2ZSBiZWVuIGNoYXJnZWQgaW4gaGVyIHNsYXlpbmcuPC9wPjxwPkFjY29y
ZGluZyB0byB0aGUgSmFja3NvbiBUb3duc2hpcCBwb2xpY2UsIExpYW5nIEouIFpoYW8gYW5kIE1p
bmdtaW5nIENoZW4sIHBhcmVudHMgb2YgdGhlIHZpY3RpbSBBc2hsZXkgWmhhbywgd2VyZSBhcnJl
c3RlZCBUdWVzZGF5IG5pZ2h0LiBCZWFjb24gSm91cm5hbCBuZXdzIHBhcnRuZXIgTmV3cyA1IENs
ZXZlbGFuZCByZXBvcnRlZCBwb2xpY2Ugc2FpZCBBc2hsZXkgd2FzIHVucmVzcG9uc2l2ZSBhZnRl
ciBoZXIgbW90aGVyIHN0cnVjayBBc2hsZXkmIzgyMTc7cyBoZWFkIG9uIHRoZSBmbG9vciwgYW5k
IGhlciBmYXRoZXIgYXR0ZW1wdGVkIHRvIHJldml2ZSBoZXIgd2l0aCBDUFIuPC9wPjxwPlpoYW8g
d2FzIGJvb2tlZCBpbnRvIHRoZSBTdGFyayBDb3VudHkgSmFpbCBvbiBjaGFyZ2VzIG9mIGNvbXBs
aWNpdHkgdG8gY29tbWl0IGZlbG9uaW91cyBhc3NhdWx0IGFuZCBjb21wbGljaXR5IHRvIG11cmRl
ciwgYW5kIENoZW4gaXMgYm9va2VkIHRoZXJlIG9uIG11cmRlciBjaGFyZ2VzLjwvcD48cD5UaGUg
Ym9keSBvZiBBc2hsZXksIHdobyB3YXMgcmVwb3J0ZWQgbWlzc2luZyBNb25kYXkgbmlnaHQsIHdh
cyBmb3VuZCBoaWRkZW4gaW4gaGVyIGZhbWlseSYjODIxNztzIHJlc3RhdXJhbnQsIEFuZyYjODIx
NztzIEFzaWFuIEN1aXNpbmUsIFR1ZXNkYXkgZXZlbmluZyBieSBKYWNrc29uIFRvd25zaGlwIHBv
bGljZS48L3A+PHA+UG9saWNlIHNhaWQgQXNobGV5JiM4MjE3O3MgbW90aGVyIHRvbGQgdGhlbSB0
aGUgZ2lybCB0b29rIGEgbmFwIGluIHRoZSBiYWNrIG9mIHRoZSBidXNpbmVzcyBhcm91bmQgNSBw
Lm0uIGFuZCB3aGVuIHRoZSBtb3RoZXIgY2hlY2tlZCBvbiBoZXIgYXQgOSBwLm0uIHNoZSB3YXMg
Z29uZSwgYWNjb3JkaW5nIHRvIGEgQ2FudG9uIFJlcG9zaXRvcnkgcmVwb3J0LjwvcD48cD5KYWNr
c29uIHBvbGljZSBmb3VuZCBoZXIgYm9keSBUdWVzZGF5IGV2ZW5pbmcgY29uY2VhbGVkIGluIHRo
ZSByZXN0YXVyYW50LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.