Parents of Akron woman urge leniency in sentencing for man responsible for crash; former Akron officer receives two years of probation, suspended jail sentence

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIHBhcmVudHMgb2YgYW4gQWtyb24gd29tYW4gc2VyaW91c2x5IGluanVyZWQgaW4gYSBk
cnVua2VuIGRyaXZpbmcgY3Jhc2ggaW4gQXVndXN0IHVyZ2VkIGxlbmllbmN5IEZyaWRheSBhZnRl
cm5vb24gZm9yIHRoZSBtYW4gcmVzcG9uc2libGUgZm9yIHRoZSBjcmFzaC48L3A+PHA+VGhleSBz
YWlkIFZpbmNlIFl1cmljaywgdGhlIHdvbWFuJiM4MjE3O3MgaHVzYmFuZCB3aG8gd2FzIGFuIEFr
cm9uIHBvbGljZSBzZXJnZWFudCBhdCB0aGUgdGltZSwgd2FzIGF0IGhpcyB3aWZlJiM4MjE3O3Mg
aG9zcGl0YWwgYmVkc2lkZSBhcyBzb29uIGFzIGhlIHdhcyBhYmxlIGFmdGVyIHRoZSBjcmFzaCBh
bmQgaGFzIGhlbHBlZCB3aXRoIGhlciByZWhhYmlsaXRhdGlvbiBldmVyeSBkYXkgc2luY2UuPC9w
PjxwPiYjODIyMDtIZSYjODIxNztzIHBhaWQgYSBncmVhdCBwcmljZSBmb3IgdGhpcyBhbmQgd2ls
bCBjb250aW51ZSB0byBwYXkgYSBncmVhdCBwcmljZSwmIzgyMjE7IHNhaWQgUm9uIEJ1Y2hhbmFu
LCB0aGUgZmF0aGVyIG9mIFl1cmljayYjODIxNztzIHdpZmUsIEdseW5uLCBkdXJpbmcgWXVyaWNr
JiM4MjE3O3Mgc2VudGVuY2luZyBpbiBTdW1taXQgQ291bnR5IENvbW1vbiBQbGVhcyBDb3VydC4g
JiM4MjIwO1dpdGhvdXQgaGltLCBJIGRvbiYjODIxNzt0IGtub3cgd2hhdCB3b3VsZCBoYXBwZW4g
dG8gaGVyLiBTaGUgbGl2ZXMgZm9yIGhpbS4gSGUgbGl2ZXMgZm9yIGhlci4mIzgyMjE7PC9wPjxw
Pkp1ZGdlIEFsaXNvbiBNY0NhcnR5IGxpc3RlbmVkIHRvIHRoZSBwYXJlbnRzJiM4MjE3OyB3aXNo
ZXMgYW5kIGdhdmUgWXVyaWNrIGFuIDE4LW1vbnRoIHN1c3BlbmRlZCBqYWlsIHNlbnRlbmNlIGFu
ZCB0d28geWVhcnMgb2YgcHJvYmF0aW9uLiBTaGUgYWxzbyBvcmRlcmVkIHRoYXQgaGUgY29tcGxl
dGUgYSB0aHJlZS1kYXkgRFVJIHByb2dyYW0gYW5kIHVuZGVyZ28gY291bnNlbGluZy48L3A+PHA+
JiM4MjIwO0kgd291bGRuJiM4MjE3O3Qgd2FudCB0byBiZSBpbiB5b3VyIHBvc2l0aW9uLCBNci4g
WXVyaWNrLCYjODIyMTsgTWNDYXJ0eSB0b2xkIGhpbS4gJiM4MjIwO1lvdSYjODIxNztyZSBnb2lu
ZyB0byBoYXZlIGEgaGFyZCByb2FkIGFoZWFkIG9mIHlvdS4gJiM4MjMwOyBFdmVyeXRoaW5nIHlv
dSBoYXZlIGRvbmUgbGVhZGluZyB1cCB0byBub3cgaXMgZGVzZXJ2aW5nIG9mIHRoaXMgb3Bwb3J0
dW5pdHkuJiM4MjIxOzwvcD48cD5ZdXJpY2ssIDQ2LCBvZiBBa3JvbiwgYSAxOS15ZWFyIHBvbGlj
ZSB2ZXRlcmFuLCBwbGVhZGVkIGd1aWx0eSB0aGlzIG1vbnRoIHRvIGFnZ3JhdmF0ZWQgdmVoaWN1
bGFyIGFzc2F1bHQsIGEgZm91cnRoLWRlZ3JlZSBmZWxvbnksIGFuZCBvcGVyYXRpbmcgYSB2ZWhp
Y2xlIHdoaWxlIHVuZGVyIHRoZSBpbmZsdWVuY2UsIGEgZmlyc3QtZGVncmVlIG1pc2RlbWVhbm9y
LjwvcD48cD5VbmRlciBhIHBsZWEgYWdyZWVtZW50LCBwcm9zZWN1dG9ycyBkcm9wcGVkIGEgdGhp
cmQtZGVncmVlIGZlbG9ueSBjaGFyZ2Ugb2YgYWdncmF2YXRlZCB2ZWhpY3VsYXIgYXNzYXVsdC48
L3A+PHA+VGhlIGNhc2Ugd2FzIGhhbmRsZWQgYnkgYSBzcGVjaWFsIHByb3NlY3V0b3IsIFNjb3R0
IFNhbGlzYnVyeSwgd2hvIGlzIGFuIGFzc2lzdGFudCBwcm9zZWN1dG9yIGluIE1lZGluYSBDb3Vu
dHkuIFNhbGlzYnVyeSBtYWRlIG5vIHJlY29tbWVuZGF0aW9uIEZyaWRheSBvbiBZdXJpY2smIzgy
MTc7cyBzZW50ZW5jZS48L3A+PHA+WXVyaWNrIHJlc2lnbmVkIGZyb20gdGhlIHBvbGljZSBkZXBh
cnRtZW50IE1hcmNoIDI0LiBXaXRoIGEgZmVsb255IGNvbnZpY3Rpb24sIGhlIHdvdWxkIGJlIHBy
b2hpYml0ZWQgZnJvbSBoYW5kbGluZyBhIGhhbmRndW4gYW5kIGNvdWxkIG5vIGxvbmdlciBiZSBh
biBvZmZpY2VyLjwvcD48cD5ZdXJpY2sgd2FzIGRyaXZpbmcgYWJvdXQgOSBwLm0uIEF1Zy4gNyB3
aGVuIGhlIGxvc3QgY29udHJvbCBvZiBoaXMgdmVoaWNsZSBhbmQgc21hc2hlZCBpbnRvIGEgdHJl
ZSBvbiBDYW50ZXJidXJ5IENpcmNsZSwgYWNjb3JkaW5nIHRvIHJlcG9ydHMuIFRoZSBjcmFzaCBp
bmp1cmVkIFl1cmljayBhbmQgaGlzIHdpZmUsIDQ0LCB3aG8gc3VzdGFpbmVkIGJyYWluIGluanVy
aWVzLjwvcD48cD5HbHlubiBZdXJpY2sgZGlkbiYjODIxNzt0IGF0dGVuZCB0aGUgc2VudGVuY2lu
ZyBGcmlkYXkuPC9wPjxwPlJvbiBCdWNoYW5hbiBzYWlkIGhpcyBkYXVnaHRlciBpbml0aWFsbHkg
d2FzIGluIGEgY29tYS4gSGUgc2FpZCBzaGUgYmVnYW4gdG8gc2hvdyBzaWducyBvZiBpbXByb3Zl
bWVudCBhZnRlciBzaGUgd2VudCBob21lIGFuZCB3YXMgdW5kZXIgaGVyIGh1c2JhbmQmIzgyMTc7
cyBjYXJlLiBIZSBzYWlkIEdseW5uIGlzIHdhbGtpbmcgYW5kIGhlciBzcGVlY2ggaGFzIGltcHJv
dmVkLiBIZSBzYWlkIFZpbmNlIHRvb2sgYSB2aWRlbyBvZiBoZXIgbGFzdCB3ZWVrIG1vd2luZyB0
aGVpciBsYXduLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQgaXMganVzdCBhIG1pcmFjbGUsJiM4MjIxOyBCdWNo
YW5hbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7RnJvbSB0aGUgdGltZSBzaGUgd2FzIGluanVyZWQsIFZpbmNlIGNo
YW5nZWQgaGVyIGRpYXBlcnMuIEhlIGF0dGVuZGVkIGhlciwgbG92ZWQgaGVyLCBjYXJlZCBmb3Ig
aGVyICYjODIzMDsgYmV5b25kIG91ciBpbWFnaW5hdGlvbi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk1hcnlhbm5l
IEJ1Y2hhbmFuLCBHbHlubiYjODIxNztzIG1vdGhlciwgc2FpZCBzaGUgaGF0ZWQgaGVyIHNvbi1p
bi1sYXcgYWZ0ZXIgdGhlIGNyYXNoLCBidXQgY2hhbmdlZCBoZXIgbWluZCBhZnRlciBzZWVpbmcg
dGhlIGNhcmUgaGUgZ2F2ZSBoZXIgZGF1Z2h0ZXIuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGxvdmUgaGltIGFu
ZCBhcHByZWNpYXRlIGhvdyBtdWNoIGhlIGxvdmVzIG15IGRhdWdodGVyLCYjODIyMTsgc2hlIHNh
aWQuPC9wPjxwPkpvc2VwaCBHb3JtYW4sIG9uZSBvZiBZdXJpY2smIzgyMTc7cyBhdHRvcm5leXMs
IGFza2VkIE1jQ2FydHkgdG8gY29uc2lkZXIgZ2l2aW5nIGhpcyBjbGllbnQgcHJvYmF0aW9uLCBy
YXRoZXIgdGhhbiB1cCB0byAxOCBtb250aHMgaW4gcHJpc29uLiBIZSBhbHNvIGFza2VkIGhlciB0
byBjb25zaWRlciBhbGxvd2luZyBZdXJpY2sgZHJpdmluZyBwcml2aWxlZ2VzIGZvciB3b3JrIHNv
IHRoYXQgaGUgY2FuIHN1cHBvcnQgaGlzIGZhbWlseS48L3A+PHA+WXVyaWNrIHNhaWQgaGUgaXMg
YXNoYW1lZCBhbmQgZW1iYXJyYXNzZWQuIEhlIHNhaWQgdGhlIGNyYXNoIGRldmFzdGF0ZWQgaGlz
IGZhbWlseSBhbmQgaGlzIHdpZmUmIzgyMTc7cyBmYW1pbHksIGluY2x1ZGluZyB0aGVpciBmb3Vy
IGNoaWxkcmVuLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSB0YWtlIGZ1bGwgcmVzcG9uc2liaWxpdHkgZm9yIHRo
YXQsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSBsb29rIGZvcndhcmQgdG8gZ2V0dGluZyBteSBs
aWZlIGJhY2sgaW4gb3JkZXIsIHNvIEkgY2FuIGJlIGEgaHVzYmFuZCwgYSBmYXRoZXIgYW5kIGEg
bWFuIHRvIHRha2UgY2FyZSBvZiBteSBmYW1pbHkgYWdhaW4uJiM4MjIxOzwvcD48cD5NY0NhcnR5
IHNhaWQgc2hlIHVuZGVyc3RhbmRzIFl1cmljayYjODIxNztzIHJlbW9yc2UsIGJ1dCBoaXMgYmFk
IGRlY2lzaW9uIG11c3QgY29tZSB3aXRoIGNvbnNlcXVlbmNlcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1doYXQg
aWYgaXQgaGFkIGJlZW4gYSA1LXllYXItb2xkIGdpcmwgc3RhbmRpbmcgaW4gZnJvbnQgb2YgdGhh
dCB0cmVlPyYjODIyMTsgdGhlIGp1ZGdlIGFza2VkLiAmIzgyMjA7V2hhdCB3b3VsZCBqdXN0aWNl
IGNhbGwgZm9yIHRoZW4/IEhvdyBpcyB0aGF0IGRpZmZlcmVudCBmcm9tIHdoYXQganVzdGljZSBj
YWxscyBmb3Igbm93PyYjODIyMTs8L3A+PHA+TWNDYXJ0eSwgaG93ZXZlciwgbm90ZWQgWXVyaWNr
JiM4MjE3O3MgZXhlbXBsYXJ5IHJlY29yZCB3aXRoIHRoZSBwb2xpY2UgZGVwYXJ0bWVudCwgc3Vw
cG9ydCBpbiB0aGUgY29tbXVuaXR5IGFuZCBoaXMgcG9zaXRpdmUgYWN0aW9ucyBzaW5jZSB0aGUg
Y3Jhc2ggaW4gY2FyaW5nIGZvciBoaXMgd2lmZS48L3A+PHA+TWNDYXJ0eSBvcmRlcmVkIHRoYXQg
WXVyaWNrIHdlYXIgYSBicmFjZWxldCBmb3IgMTgwIGRheXMgdG8gbW9uaXRvciB3aGV0aGVyIGhl
IGRyaW5rcyBhbGNvaG9sIGFuZCB1bmRlcmdvIGEgc3Vic3RhbmNlLWFidXNlIGV2YWx1YXRpb24u
IFNoZSBzdXNwZW5kZWQgaGlzIGxpY2Vuc2UgZm9yIG9uZSB5ZWFyLCBidXQgbWFkZSB0aGlzIHJl
dHJvYWN0aXZlIHRvIHRoZSBkYXRlIG9mIHRoZSBjcmFzaCB3aGVuIGhlIGhhZCBhbiBhZG1pbmlz
dHJhdGl2ZSBsaWNlbnNlIHN1c3BlbnNpb24uIFNoZSBncmFudGVkIGhpbSBkcml2aW5nIHByaXZp
bGVnZXMgZm9yIHdvcmsgYW5kIGRvY3RvciYjODIxNztzIGFwcG9pbnRtZW50cy48L3A+PHA+U3Rl
cGhhbmllIFdhcnNtaXRoIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzcwNSwgPGEgaHJlZj0i
bWFpbHRvOnN3YXJzbWl0aEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+c3dhcnNtaXRoQHRoZWJlYWNv
bmpvdXJuYWwuY29tPC9hPiBhbmQgb24gVHdpdHRlcjo8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL3N3YXJzbWl0aGFiaiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwOyYjNjQ7c3dhcnNtaXRoYWJq
Jm5ic3A7PC9hPi4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.