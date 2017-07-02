Party politics muck up nine years of Statehouse solutions for the opioid crisis

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+SW4gbGF0ZSBOb3ZlbWJlciBhcyB0aGUgT2hpbyBTZW5hdGUgd3JhcHBlZCB1cCBpdHMgbGVn
aXNsYXRpdmUgYWdlbmRhIGZvciAyMDE2LCBNaW5vcml0eSBMZWFkZXIgSm9lIFNjaGlhdm9uaSB3
ZW50IHRvIFByZXNpZGVudCBMYXJyeSBPYmhvZiB0byBhc2sgZm9yIGEgQ2hyaXN0bWFzIG1pcmFj
bGU6IGEgYmlwYXJ0aXNhbiBjb21wcm9taXNlIHRvIGZ1bmQgb3Bpb2lkIGFkZGljdGlvbiB0cmVh
dG1lbnQuPC9wPjxwPlRoZSBZb3VuZ3N0b3duLWFyZWEgRGVtb2NyYXQgYW5kIGZvcm1lciBib3hl
ciBsZWQgd2l0aCBhICQxMCBtaWxsaW9uIHJlcXVlc3QuIFRoZSBBc2h0YWJ1bGEgUmVwdWJsaWNh
biBjb3VudGVyZWQgd2l0aCAkMiBtaWxsaW9uLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VHdvIG1pbGxpb24gZG9s
bGFycyBhY3Jvc3MgODggY291bnRpZXMgd29uJiM4MjE3O3QgbWFrZSBhIHJlYWwgZGlmZmVyZW5j
ZSwmIzgyMjE7IFNjaGlhdm9uaSB0b2xkIHRoZSBCZWFjb24gSm91cm5hbCwgc3RpbGwgZnVtaW5n
IG1vbnRocyBhZnRlciB0aGUgbGVnaXNsYXRpdmUgdHdpc3QuICYjODIyMDtCdXQgSSBzYWlkICYj
ODIxNjtncmVhdC4mIzgyMTc7IFdlIHB1dCBpdCBpbiBbSG91c2UgQmlsbCAzMjVdLiBUaGUgSG91
c2UgcmlwcGVkIGl0IG91dC4gQW5kIHRoYXQmIzgyMTc7cyBhIHJlYWwgcHJvYmxlbS4gPC9wPjxw
PiYjODIyMDtUaGVyZSYjODIxNztzIG5vdGhpbmcgbmV3LiBOb3RoaW5nIGNyZWF0aXZlLCYjODIy
MTsgU2NoaWF2b25pIGNvbXBsYWluZWQgb2YgbGVnaXNsYXRpdmUgZml4ZXMgZm9yIHRoZSBvcGlv
aWQgY3Jpc2lzLiAmIzgyMjA7Tm90aGluZyByZWZsZWN0aW5nIHdoYXQgdGhlIGNvbW11bml0aWVz
IHRlbGwgdXMgdGhleSBuZWVkLCBhbmQgdGhhdCYjODIxNztzIHJlaGFiaWxpdGF0aW9uLCBlZHVj
YXRpb24gYW5kIHBvbGljZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPiYjODIyMDtBcyBPaGlvYW5zIGNvbnRpbnVl
IHRvIGxlYXJuIG1vcmUgYWJvdXQgZHJ1ZyBhZGRpY3Rpb24gYW5kIGdyYXBwbGUgd2l0aCBpdHMg
ZmF0YWwgY29uc2VxdWVuY2VzLCB0aGV5IGRlc2VydmUgdG8ga25vdyB0aGF0IHRoZWlyIGVsZWN0
ZWQgbGVhZGVycyBhcmUgbGlzdGVuaW5nIGFuZCB3aWxsaW5nIHRvIHRha2UgcmVzcG9uc2libGUg
YWN0aW9uLCYjODIyMTsgc2FpZCBCcmFkIE1pbGxlciwgcHJlc3Mgc2VjcmV0YXJ5IGZvciBPaGlv
IEhvdXNlIFNwZWFrZXIgQ2xpZmYgUm9zZW5iZXJnZXIsIFItQ2xhcmtzdmlsbGUuIDwvcD48cD4m
IzgyMjA7VGhlIHNvbHV0aW9uIHRvIHRoaXMgd2lkZXNwcmVhZCBwcm9ibGVtIGRvZXMgbm90IGxp
ZSBzb2xlbHkgd2l0aCBnb3Zlcm5tZW50LiBCdXQgdGhlIGZhY3QgdGhhdCBzbyBtYW55IHBpZWNl
cyBvZiBsZWdpc2xhdGlvbiBoYXZlIGJlZW4gaW50cm9kdWNlZCBhbmQgc2lnbmVkIGludG8gbGF3
IG92ZXIgdGhlIHBhc3QgZGVjYWRlIGluZGljYXRlcyB0aGF0IGxlZ2lzbGF0b3JzIHVuZGVyc3Rh
bmQgYm90aCB0aGUgbWFnbml0dWRlIGFuZCBjb21wbGV4aXR5IG9mIHRoZSBkcnVnIGlzc3VlLCYj
ODIyMTsgTWlsbGVyIGNvbnRpbnVlZC4gPC9wPjxwPkJ1dCBiaXBhcnRpc2Fuc2hpcCBjb250aW51
ZXMgdG8gZWx1ZGUgT2hpbyBsYXdtYWtlcnMgYXMgZHJ1Zy1yZWxhdGVkIG92ZXJkb3NlIGRlYXRo
cyBzdGF0ZXdpZGUgaGF2ZSBjbGltYmVkIGZyb20gMiwxMDYgaW4gMjAxNCB0byAzLDA1MCBpbiAy
MDE1IHRvIG1vcmUgdGhhbiA0LDAwMCBsYXN0IHllYXIuPC9wPjxwPkV5ZSBvbiBsYXdtYWtlcnM8
L3A+PHA+U2luY2UgSmFuLiAxLCAyMDA5LCBzdGF0ZSBsYXdtYWtlcnMgaGF2ZSBwcm9wb3NlZCA4
NCBiaWxscyB0aGF0IGltcGFjdCwgaW4gc29tZSB3YXksIHRoZSB1c2Ugb3IgYWJ1c2Ugb2Ygb3Bp
YXRlcywgZnJvbSBwYWluIHBpbGxzIHRvIGhlcm9pbi48L3A+PHA+VGhlIEJlYWNvbiBKb3VybmFs
IHRyYWNrZWQgZWFjaCBiaWxsLCBpbmNsdWRpbmcgd2hvIGFuZCB3aGF0IHBhcnR5IG9mZmVyZWQg
aXQsIHdoYXQgaXQgZG9lcyBvciB3b3VsZCBoYXZlIGRvbmUsIGFuZCB3aGV0aGVyIFNlbmF0ZSBv
ciBIb3VzZSBsZWFkZXJzaGlwIGxldCB0aGUgaWRlYSBhZHZhbmNlIG9yIGRpZSB3aXRob3V0IHNv
IG11Y2ggYXMgYSBzaW5nbGUgaGVhcmluZy48L3A+PHA+VGhlIGxpc3Qgd2FzIGNvbXBpbGVkIGJ5
IHRoZSBMZWdpc2xhdGl2ZSBTZXJ2aWNlIENvbW1pc3Npb24gdGhyb3VnaCBGZWJydWFyeSBhbmQg
dXBkYXRlZCBieSB0aGUgbmV3c3BhcGVyIHRocm91Z2ggSnVuZS4gUmVzZWFyY2ggc3R1ZGVudHMg
ZnJvbSB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBBa3JvbiBjYXRlZ29yaXplZCBlYWNoIGJpbGwgYXMgdGFy
Z2V0aW5nIGVuZm9yY2VtZW50LCByZWd1bGF0b3J5IHJlZm9ybSwgdHJlYXRtZW50LCByZXBvcnRp
bmcgcmVxdWlyZW1lbnRzLCBlZHVjYXRpb24gb3IgZHJ1ZyBhd2FyZW5lc3MuIE92ZXJzZWVpbmcg
dGhlIHNvcnRpbmcgd2FzIEpvaG4gR3JlZW4sIGRpcmVjdG9yIG9mIHRoZSBSYXkgQy4gQmxpc3Mg
SW5zdGl0dXRlIG9mIEFwcGxpZWQgUG9saXRpY3MsIGEgYmlwYXJ0aXNhbiByZXNlYXJjaCBjZW50
ZXIgZm9yIHRoZSBzdHVkeSBvZiBwcmFjdGljYWwgcG9saXRpY3MuPC9wPjxwPlRocm91Z2ggdGhl
IGFuYWx5c2lzLCBzdGFuZGFyZCBwYXJ0aXNhbiBkaXZpc2lvbnMgZW1lcmdlZCwgZXZlbiBvbiBh
IHRvcGljIHRoYXQgdHJhbnNjZW5kcyBwYXJ0eSBwb2xpdGljcyBmb3IgYWRkaWN0cywgdGhlaXIg
ZmFtaWxpZXMgYW5kIHRoZSBicm9hZGVyIGNvbW11bml0eS4gT2Z0ZW50aW1lcyBiaWxscyB3ZXJl
IHJlamVjdGVkIHRoZW4gcGFzc2VkIHllYXJzIGxhdGVyLCBhZnRlciB0ZW5zIG9mIHRob3VzYW5k
cyBtb3JlIGhhZCBkaWVkIGluIE9oaW8gJiM4MjEyOyB0aGUgZXBpY2VudGVyIG9mIGEgbmF0aW9u
YWwgZHJ1ZyBjcmlzaXMuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UGFydGlzYW4gc3BvaWxlcnM8L3N0cm9uZz48
L3A+PHA+T2YgdGhlIDg0IG9waW9pZC1yZWxhdGVkIGJpbGxzLCA0OCB3ZXJlIGF1dGhvcmVkIGJ5
IFJlcHVibGljYW5zLCAxNyBieSBEZW1vY3JhdHMgYW5kIDE5IGJ5IGJvdGguPC9wPjxwPkV2ZXJ5
IERlbW9jcmF0IHByb3Bvc2FsIGZhaWxlZC4gTW9zdCBuZXZlciBnb3QgYSBmaXJzdCBoZWFyaW5n
LCBzb21ldGhpbmcgYWZmb3JkZWQgdG8gZXZlcnkgUmVwdWJsaWNhbiBwbGFuLiBNb3JlIHRoYW4g
aGFsZiB0aGUgR09QIGJpbGxzIHBhc3NlZCB0aGUgU2VuYXRlIG9yIEhvdXNlLiBBbmQgMzUgcGVy
Y2VudCBiZWNhbWUgbGF3LCBhbW9uZyB0aGVtIGEgcGxhbiB0byBwaWxvdCBtZWRpY2F0aW9uLWFz
c2lzdGVkIHRyZWF0bWVudCwgd2hpY2ggR292LiBKb2huIEthc2ljaCB2ZXRvZWQgaW4gMjAxMiBh
bmQgdGhlbiBzaWduZWQgdGhyZWUgeWVhcnMgbGF0ZXIgd2hlbiBsYXdtYWtlcnMgcHV0IGl0IGJh
Y2sgb24gaGlzIGRlc2suIDwvcD48cD5CaXBhcnRpc2FuIGJpbGxzIGhhZCB0aGUgaGlnaGVzdCBz
dWNjZXNzIHJhdGUgYW5kIHdlcmUgdGhlIG1vc3QgbGlrZWx5IHRvIGZvY3VzIG9uIHRyZWF0bWVu
dC4gQWxsIHRvbGQsIDQyIHBlcmNlbnQgb2YgdHdvLXBhcnR5IHBsYW5zIGJlY2FtZSBsYXcsIGNv
bXBhcmVkIHRvIGEgMjYgcGVyY2VudCBwYXNzYWdlIHJhdGUgZm9yIHNpbmdsZS1wYXJ0eSBzb2x1
dGlvbnMuPC9wPjxwPlNvbWUgYmlsbHMgd2VyZSBkb29tZWQgZnJvbSB0aGUgc3RhcnQsIGlsbHVz
dHJhdGluZyB0aGUgcG9saXRpY2FsIGJyaW5rbWFuc2hpcCB0aGF0IHN0eW1pZXMgY29sbGFib3Jh
dGlvbi4gVGFrZSwgZm9yIGV4YW1wbGUsIGRydWcgdGVzdGluZy48L3A+PHA+Rm9yIHllYXJzLCBz
dGF1bmNoIGNvbnNlcnZhdGl2ZXMgaGF2ZSBzb3VnaHQgdG8gZGVueSBnb3Zlcm5tZW50IGFzc2lz
dGFuY2UgdG8ga25vd24gZHJ1ZyB1c2Vycy4gSW4gMjAxMCBhbmQgMjAxMSwgU2VuLiBUcm95IEJh
bGRlcnNvbiwgUi1NdXNraW5ndW0sIHByb3Bvc2VkIHRvIHRlc3QgTWVkaWNhaWQgcmVjaXBpZW50
cyBpbiB1bmVtcGxveW1lbnQgbGluZXMuIFNlbi4gVGltIFNjaGFmZmVyLCBSLUxhbmNhc3Rlciwg
dHJpZWQgaW4gMjAwOSBhbmQgMjAxMSB0byBtYWtlIGhvdXNpbmcsIGZvb2QsIG1lZGljYWwgb3Ig
ZW5lcmd5IGFzc2lzdGFuY2UgY29udGluZ2VudCBvbiBjbGVhbiBkcnVnIHRlc3RzLiBDaW5jaW5u
YXRpIFJlcHVibGljYW4gU2VuLiBKb2UgVWVja2VyLCB3aGlsZSBzdGlsbCBpbiB0aGUgSG91c2Us
IHRocmVhdGVuZWQgYSB0aHJlZS15ZWFyIGJhbiBvbiBmb29kIHN0YW1wcyBiZW5lZmljaWFyaWVz
IHdpdGggZGlydHkgZHJ1ZyB0ZXN0cy48L3A+PHA+SW4gcmVzcG9uc2UsIFJlcC4gQm9iIEhhZ2Fu
LCBhIERlbW9jcmF0IGZyb20gWW91bmdzdG93biwgaW50cm9kdWNlZCBhIGJpbGwgaW4gMjAxMSB0
byByZXF1aXJlICYjODIyMDtjb250cm9sbGVkIHN1YnN0YW5jZSYjODIyMTsgdGVzdGluZyBmb3Ig
YWxsIHN0YXRld2lkZSBlbGVjdGVkIG9mZmljaWFscyBhbmQgcmVjaXBpZW50cyBvZiBUcm91Ymxl
ZCBBc3NldCBSZWxpZWYgRnVuZHMsIHdoaWNoIHdvdWxkIGhhdmUgaW5jbHVkZWQgYmFua3MgYmFp
bGVkIG91dCBhZnRlciB0aGUgMjAwOCBtb3J0Z2FnZSBjcmlzaXMuIEEgZmV3IG1vbnRocyBsYXRl
ciwgTmluYSBUdXJuZXIgb2YgQ2xldmVsYW5kLCBhIGZlbGxvdyBwcm9ncmVzc2l2ZSwgcHVzaGVk
IG1hbmRhdGVkIGRydWcgdGVzdGluZyBmb3IgZmVsbG93IGxhd21ha2Vycy48L3A+PHA+Tm9uZSBv
ZiB0aGVzZSBwYXJ0aXNhbiBwbGFucyBnb3QgYW55d2hlcmUuIEV2ZW4gdGhlIFJlcHVibGljYW4g
cGxhbnMgZ290IG5vIG9wZW5pbmcgdGVzdGltb255LiBTZW4uIEJpbGwgQ29sZXksIGEgUmVwdWJs
aWNhbiByZXByZXNlbnRpbmcgQnV0bGVyIENvdW50eSwgaXMgdHJ5aW5nIGFnYWluLjwvcD48cD48
c3Ryb25nPkxlYWRpbmcgbGVnaXNsYXRvcnM8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+SW4gdGhlIGZpdmUgR2Vu
ZXJhbCBBc3NlbWJsaWVzIHRoYXQgc3BhbiB0aGUgcGFzdCBuaW5lIHllYXJzLCA2NCBtZW1iZXJz
IG9mIHRoZSBPaGlvIEhvdXNlIGFuZCBTZW5hdGUgaGF2ZSBpbnRyb2R1Y2VkIG9yIGNvLXNwb25z
b3JlZCBvcGlvaWQgYmlsbHMgJiM4MjEyOyBub25lIG1vcmUgc28gdGhhbiBSZXBzLiBSb2JlcnQg
U3ByYWd1ZSBvZiBGaW5kbGF5IGFuZCBSeWFuIFNtaXRoIG9mIEJpZHdlbGwgaW4gQXBwYWxhY2hp
YW4gT2hpby48L3A+PHA+VGhlIFJlcHVibGljYW5zIHRlYW1lZCB1cCBpbiAyMDE0IHRvIGVsZXZh
dGUgWm9oeWRybywgYSBwcmVzY3JpcHRpb24gcGlsbCBjb25zaWRlcmVkIDEwIHRpbWVzIHN0cm9u
Z2VyIHRoYW4gVmljb2RpbiwgdG8gYSBsaXN0IG9mIFNjaGVkdWxlIDEgY29udHJvbGxlZCBzdWJz
dGFuY2VzLiBUaGUgcGhhcm1hY2V1dGljYWwgaW5kdXN0cnkgbG9iYmllZCBhZ2FpbnN0IHRoZSBj
aGFuZ2UsIHdoaWNoIGZhaWxlZC48L3A+PHA+U21pdGggaGFzIG9mZmVyZWQgc2l4IG9waW9pZC1y
ZWxhdGVkIGJpbGxzLiBTcHJhZ3VlIGhhcyBkcmFmdGVkIDExLCBpbmNsdWRpbmcgYmlwYXJ0aXNh
biBiaWxscyB3aXRoIERlbW9jcmF0cyBOaWNraWUgQW50b25pbyBvZiBDbGV2ZWxhbmQsIE1pY2hh
ZWwgU2hlZWh5IG9mIE9yZWdvbiBhbmQgdHdpY2Ugd2l0aCBEZW5pc2UgRHJpZWhhdXMgb2YgQ2lu
Y2lubmF0aS4gPC9wPjxwPkRyaWVoYXVzIGFuZCBTcHJhZ3VlIHBhc3NlZCBhIGxhdyBpbiAyMDE1
IHRoYXQgcmVxdWlyZXMgc2Nob29scyB0byB0ZWFjaCBzdHVkZW50cyBhYm91dCBwcmVzY3JpcHRp
b24gb3Bpb2lkIGFidXNlIHByZXZlbnRpb24gYW5kIHRoZSBTdGF0ZSBNZWRpY2FsIEJvYXJkIHRv
IGVzdGFibGlzaCBzdGFuZGFyZHMgZm9yIG1lZGljYXRpb24tYXNzaXN0ZWQgYWRkaWN0aW9uIHRy
ZWF0bWVudC4gQW5vdGhlciBTcHJhZ3VlLURyaWVoYXVzIGVmZm9ydCBpbiAyMDEzIHdvdWxkIGhh
dmUgZ2l2ZW4gY3JpbWluYWwgaW1tdW5pdHkgdG8gb3ZlcmRvc2luZyBhZGRpY3RzIHdobyBzaG93
IHVwIGF0IGEgaG9zcGl0YWwgb3IgY2FsbCA5MTEuIEl0IGZhaWxlZCB0aGVuIGFuZCBhZ2FpbiB3
aGVuIFNwcmFndWUsIGJ5IGhpbXNlbGYsIHJlaW50cm9kdWNlZCBpdCB0d28geWVhcnMgbGF0ZXIu
PC9wPjxwPkl0IGFwcGVhcmVkIGEgdGhpcmQgdGltZSBpbiBaYW5lc3ZpbGxlIFJlcHVibGljYW4g
QnJpYW4gSGlsbCYjODIxNztzIEhvdXNlIEJpbGwgMTEwLiBBdCB0aGUgYmlsbCYjODIxNztzIHNp
Z25pbmcsIERyaWVoYXVzIHNtaWxlZCBiZWhpbmQgS2FzaWNoIGFzIFNwcmFndWUgc3Rvb2Qgb2Zm
IHRvIHRoZSBnb3Zlcm5vciYjODIxNztzIHJpZ2h0LiBIb3VzZSBsZWFkZXJzaGlwIGNlbGVicmF0
ZWQgdGhlIGxhdyYjODIxNztzIG1haW4gb2JqZWN0aXZlICYjODIxMjsgc3RyaWN0ZXIgcHVuaXNo
bWVudHMgZm9yIGhpdC1hbmQtc2tpcCBkcml2ZXJzICYjODIxMjsgYnV0IGRpZG4mIzgyMTc7dCBt
ZW50aW9uIHRoZSBpbW11bml0eSBmb3IgYWRkaWN0cyBzZWVraW5nIGhlbHAsIHdoaWNoIHRvb2sg
eWVhcnMgdG8gcGFzcyBhbmQgbWF5IGhhdmUgY29heGVkIHRob3VzYW5kcyBvZiBhZGRpY3RzIHRv
IGEgaG9zcGl0YWwgd2hlcmUgdGhleSBhcmUgaW50cm9kdWNlZCB0byB0cmVhdG1lbnQgYW5kIGNv
dW5zZWxpbmcuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+TG9jYWwgZWZmb3J0czwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5UaGUg
QmVhY29uIEpvdXJuYWwgYW5hbHlzaXMgZG9lc24mIzgyMTc7dCBhY2tub3dsZWRnZSBmYWlsZWQs
IGJlaGluZC10aGUtc2NlbmVzIG5lZ290aWF0aW9ucywgbGlrZSB3aGVuIEFrcm9uIERlbW9jcmF0
cyBFbWlsaWEgU3lrZXMgYW5kIEdyZXRhIEpvaG5zb24gdHJpZWQgaW4gRGVjZW1iZXIgdG8gZ2V0
IEthc2ljaCB0byBhZGQgJDMxLjUgbWlsbGlvbiBpbiBmdW5kaW5nIGZvciBkcnVnIHRyZWF0bWVu
dCBhbmQgcHJldmVudGlvbiB0byBhbiBvcGlvaWQgb21uaWJ1cyBiaWxsIHRoYXQgcGFzc2VkIGlu
IEFwcmlsLjwvcD48cD5Mb2NhbGx5LCBmb3JtZXIgUmVwLiBSb24gQW1zdHV0eiwgYSBSZXB1Ymxp
Y2FuIGZyb20gV29vc3RlciwgYmVjYXVzZSBvZiBoaXMgcG9zaXRpb24gb24gdGhlIEhvdXNlIEZp
bmFuY2UgQ29tbWl0dGVlLCBpcyB0aGUgc3BvbnNvciBvZiBidWRnZXQgYmlsbHMgdGhhdCBpbmNs
dWRlZCBhIHBpbG90IHByb2dyYW0gZm9yIG1lZGljYXRpb24tYXNzaXN0ZWQgdHJlYXRtZW50ICh3
aGljaCBLYXNpY2ggdmV0b2VkKSwgdHJlYXRtZW50IGZvciBkcnVnIG9mZmVuZGVycyBhbmQgbWFu
ZGF0b3J5IHRyZWF0bWVudCBvcHRpb25zIGZyb20gY291bnR5IGRydWcsIGFsY29ob2wgYW5kIG1l
bnRhbCBoZWFsdGggYm9hcmRzLjwvcD48cD5TZW4uIEZyYW5rIExhUm9zZSwgUi1IdWRzb24sIGJl
ZWZlZCB1cCBwZW5hbHRpZXMgZm9yIGRlYWxlcnMgd2hvIHBlZGRsZSBmZW50YW55bCBhbmQgY2Fy
ZmVudGFuaWwuIFJlcC4gTWFyaWx5biBTbGFieSwgUi1Ba3JvbiwgdHJpZWQgdG8gc2hpZWxkIHBo
eXNpY2lhbnMgd2hvIHJlcG9ydCB0aGVpciBwYXRpZW50JiM4MjE3O3MgZHJ1ZyBhYnVzZSBmcm9t
IGJlaW5nIGRpc2NpcGxpbmVkLiA8L3A+PHA+U2VuLiBTY290dCBPZWxzbGFnZXIsIFItQ2FudG9u
LCBiYWNrZWQgYSBiaXBhcnRpc2FuIGVmZm9ydCBpbiAyMDEyIHRvIHByb3RlY3QgcGhhcm1hY2lz
dHMgZnJvbSBiZWluZyBzdWVkIGZvciBkaXNwZW5zaW5nIHBvdGVudGlhbGx5IGFkZGljdGl2ZSBw
YWluIHBpbGxzIGFuZCBhbGxvd2VkIHRoZSBPaGlvIEJvYXJkIG9mIE51cnNpbmcgdG8gcHJvZmVz
c2lvbmFsbHkgZGlzY2lwbGluZSBudXJzZXMgd2hvIHRha2UgaGVyb2luLCBtYXJpanVhbmEgb3Ig
b3RoZXIgU2NoZWR1bGUgMSBuYXJjb3RpY3MuIEJhY2sgaW4gMjAxMCwgT2Vsc2xhZ2VyIHRlYW1l
ZCB1cCB3aXRoIERlbW9jcmF0IEJhcmJhcmEgQm95ZCBvZiBDbGV2ZWxhbmQgSGVpZ2h0cyB0byBs
b29zZW4gcmVzdHJpY3Rpb25zIHRoYXQgcHJldmVudGVkIHNvbWUgbnVyc2VzIGZyb20gcHJlc2Ny
aWJpbmcgcGFpbiBwaWxscy48L3A+PHA+SW4gMjAxNCwgQWtyb24gQ291bmNpbG1hbiBhbmQgZm9y
bWVyIE9oaW8gUmVwLiBaYWNrIE1pbGtvdmljaCwgYSBEZW1vY3JhdCwgdGVhbWVkIHVwIHR3aWNl
LCBhbGJlaXQgdW5zdWNjZXNzZnVsbHksIHdpdGggUmVwdWJsaWNhbiBQZXRlciBCZWNrIG9mIE1h
c29uIHRvIHJlcXVpcmUgdGhhdCB1bml2ZXJzaXRpZXMgYWRvcHQgZHJ1ZyB0ZXN0aW5nIHBvbGlj
aWVzIGZvciBzdHVkZW50IGF0aGxldGVzIGFuZCBhZGQgdHJlYXRtZW50IHRvIGNvdXJ0IHNlbnRl
bmNlcyBmb3IgY29udmljdGVkIGRydWcgb2ZmZW5kZXJzLjwvcD48cD5Eb3VnIExpdmluZ3N0b24g
Y2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNzkyIG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpkbGl2aW5n
c3RvbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+ZGxpdmluZ3N0b25AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5j
b208L2E+LiBGb2xsb3cgb24gVHdpdHRlcjo8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FC
SkRvdWciIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzY0O0FCSkRvdWcmbmJzcDs8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.