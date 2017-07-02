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Opioid epidemic

Party politics muck up nine years of Statehouse solutions for the opioid crisis

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: July 2, 2017 - 08:54 PM | Updated: July 3, 2017 - 05:11 PM
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OxyContin, in 80 mg pills, in a 2013 file image. (Liz O. Baylen/Los Angeles Times/TNS)

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