All CATEGORIES
☰ Menu

Opioid epidemic

Party politics muck up nine years of Statehouse solutions for the opioid crisis

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: July 2, 2017 - 08:54 PM | Updated: July 3, 2017 - 12:58 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

OxyContin, in 80 mg pills, in a 2013 file image. (Liz O. Baylen/Los Angeles Times/TNS)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

react03cut_03 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Biggest barrier in heroin addiction is funding and lack of resources, families say

A brother. A friend. A client. A parent. A child.

US_NEWS_MED-OPIOID-TREATMENT_LA
Party politics muck up nine years of Statehouse solutions for the opioid crisis - 12:14 PM
goodnews03_concert
Good News — July 3: Lippman student competes at ‘Super Bowl’ for chess players; Macedonia woman wins Dreamscape Raffle prize; UA fellow receives entrepreneurship award
halefarm03_07
Hale Farm is place to reflect on how America was shaped
Crews find body of 15-year-old Ohio boy reported missing in creek - 2:58 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next