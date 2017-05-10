Passersby Tuesday find man shot several times on side of West Akron street: Authorities investigate city’s 13th homicide of year

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QSBtYW4gYW5kIHdvbWFuIGRyaXZpbmcgYnkgYSB3b29kZWQgYXJlYSBpbiBXZXN0IEFrcm9u
IFR1ZXNkYXkgYWZ0ZXJub29uIHNwb3R0ZWQgd2hhdCB0aGV5IHRob3VnaHQgd2FzIGEgeW91bmcg
bWFuIHdobyBoYWQgYmVlbiBzaG90IHRvIGRlYXRoLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gYSA5MTEgY2FsbCB0
byBwb2xpY2UuIDwvcD48cD5BIGd1biB3YXMgYmV0d2VlbiB0aGUgbWFuJiM4MjE3O3MgbGVncywg
dGhlIHdpdG5lc3NlcyB0b2xkIGEgcG9saWNlIGRpc3BhdGNoZXIgYWJvdXQgNDoxNSBwLm0uPC9w
PjxwPiYjODIyMDtJJiM4MjE3O20gbm90IGxvb2tpbmcgYXQgdGhlIGJvZHksJiM4MjIxOyBhIHdv
bWFuIHRvbGQgYSBkaXNwYXRjaGVyIHdobyBhc2tlZCBmb3IgbW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbiBhYm91
dCB3aGF0IHNoZSBzYXcuICYjODIyMDtJIGRvbiYjODIxNzt0IHdhbnQgdG8gbG9vaywgSSYjODIx
NzttIG5vdCBnb2luZyB0byBsb29rLiYjODIyMTs8L3A+PHA+V2hlbiBwb2xpY2UgYXJyaXZlZCBv
biB0aGUgc2NlbmUsIHRoZXkgZm91bmQgYSAyNy15ZWFyLW9sZCBtYW4gc2hvdCBzZXZlcmFsIHRp
bWVzIG9uIHRoZSBzaWRlIG9mIHRoZSByb2FkIG5lYXIgdGhlIGludGVyc2VjdGlvbiBvZiBDb3Jk
b3ZhIEF2ZW51ZSBhbmQgVGh1cnN0b24gU3RyZWV0IGp1c3Qgd2VzdCBvZiBJbnRlcnN0YXRlIDc3
LiA8L3A+PHA+QWx0aG91Z2ggd2l0bmVzc2VzIHRob3VnaHQgdGhlIG1hbiB3YXMgYWxyZWFkeSBk
ZWFkLCBoZSB3YXMgYXBwYXJlbnRseSBhbGl2ZSB3aGVuIEFrcm9uIHBvbGljZSBhbmQgZmlyZWZp
Z2h0ZXJzIGFycml2ZWQuIDwvcD48cD5UaGUgbWFuIHdhcyB0YWtlbiB0byBDbGV2ZWxhbmQgQ2xp
bmljIEFrcm9uIEdlbmVyYWwgTWVkaWNhbCBDZW50ZXIgd2hlcmUgaGUgd2FzIHByb25vdW5jZWQg
ZGVhZCBhIHNob3J0IHRpbWUgbGF0ZXIuPC9wPjxwPkF1dGhvcml0aWVzIGhhdmUgbm90IHlldCBy
ZWxlYXNlZCB0aGUgbWFuJiM4MjE3O3MgaWRlbnRpdHkgcGVuZGluZyBub3RpZmljYXRpb24gb2Yg
aGlzIGZhbWlseS48L3A+PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.