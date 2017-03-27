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Pastor calls foul over Akron sinking tax dollars into annual basketball tournament

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: March 27, 2017 - 07:27 PM | Updated: March 28, 2017 - 07:28 AM

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