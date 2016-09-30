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Peninsula councilman charged with criminal damaging after camera removed from chambers

Beacon Journal staff report

Published: September 30, 2016 - 09:25 AM

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