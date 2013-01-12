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Petition drive opposes parole for inmate in grisly 1998 slaying of Akron actress

By Ed Meyer
Beacon Journal staff writer

Published: January 12, 2013 - 11:05 PM
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Lilius Landrum was the victim in a 1998 murder case in which Tony Rahmel Smith was convicted. Smith decapitated Lillius, put her head in a bucket and attempted to hide her body behind a furnace. The body was wrapped in a carpet. Smith is up for parole in February after serving 15 years in prison. (Undated family photo)


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