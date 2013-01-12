All CATEGORIES
☰ Menu

Petition drive opposes parole for inmate in grisly 1998 slaying of Akron actress

By Ed Meyer
Beacon Journal staff writer

Published: January 12, 2013 - 11:05 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Lilius Landrum was the victim in a 1998 murder case in which Tony Rahmel Smith was convicted. Smith decapitated Lillius, put her head in a bucket and attempted to hide her body behind a furnace. The body was wrapped in a carpet. Smith is up for parole in February after serving 15 years in prison. (Undated family photo)


MORE IN NEWS

harte28_web Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Head of Cleveland Clinic Akron General enjoying time in Akron, integrating health systems - 10:58 PM

Dr. Brian Harte’s office at Cleveland Clinic Akron General’s main downtown Akron campus has one piece of furniture you might not expect.

dyer01cut_01
Bob Dyer: He helps the Cavs find their footing - 10:58 PM
britain04_09
Police: Terrorist attack in London causes multiple casualties - 11:53 PM
stagefest04_04
Akron’s Highland Square transformed into a giant stage for a day
Akron Beacon Journal/Ohio.com wins dozen first-place awards in statewide journalism competition
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next