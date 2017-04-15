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Picture perfect: 300 children hunt eggs at Stan Hywet, a fairy-tale backdrop for memories and photos

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: April 15, 2017 - 07:17 PM
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Collette Turkovich, 9, of Akron races to collect eggs at the start of the 7-9 year old Easter egg hunt held at Stan Hywet Hall and Gardens on Saturday in Akron (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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