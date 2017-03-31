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Health

Planned Parenthood’s Akron clinic doesn’t perform abortions, but it still served 7,000 patients in 2016

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: March 31, 2017 - 04:35 PM
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