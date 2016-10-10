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Plans for former Girl Scout camp in Richfield revealed

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: October 10, 2016 - 10:30 PM | Updated: October 11, 2016 - 09:14 AM
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A directional sign post points the way as a group of Richfield residents tour the former Girl Scout camp, Crowell Hilaka in this Sept 26, 2014 photo. The 336-acre camp, founded by inventor Jim Kirby, is known for its extraordinary natural resources and historic landmarks and the Western Reserve Land Conservancy has convened a coalition of community advocates to search for a purchaser that will work to preserve the area. (Ed Suba Jr./Akron Beacon Journal file photo)


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