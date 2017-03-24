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Protest

Police chief calls racism accusations “bulls***” as protesters rally after shooting of black man over dirt bike

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: March 24, 2017 - 05:49 PM | Updated: March 25, 2017 - 09:35 AM
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Akron City Councilperson Veronica Sims (face showing) hugs Brandon Ward who is wearing a photograph of his brother Keith Johnson on his jacket during a protest in front of the Harold K. Stubbs Justice Center Friday in Akron. Johnson's family and friends, community leaders and citizens are protesting for harsher murder charges for William Knight who was charged with involuntary manslaughter for shooting and killing an unarmed Johnson during a confrontation over a dirt bike. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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