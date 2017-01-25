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Police dog attack against Akron man sparks demand for answers from community activists

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: January 25, 2017 - 02:28 PM | Updated: January 26, 2017 - 06:57 AM
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While Samuel Tolbert (right) was placed under arrest, Dannie Oliver pulled out his phone and took to Facebook Live, a service which allows users to broadcast video in real time. Oliver was placed under arrest along with Tolbert. Hes charged with obstructing official business. Tolbert, who was arraigned in Akron Municipal Court Tuesday, is also being held at the jail on a $5,000 bond, according to jail records. (Photo courtesy Summit County Sheriff's Office)

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