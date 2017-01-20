Police, family searching for motorist who paralyzed Akron woman, 72, in hit-and-run crash

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QSBmYW1pbHkgaXMgaG9waW5nIGEgbW90b3Jpc3Qgd2hvIGNhdXNlZCBhIGhpdC1hbmQtcnVu
IGNyYXNoIG9uIFRodXJzZGF5IGFmdGVybm9vbiB0aGF0IGxlZnQgYSA3Mi15ZWFyLW9sZCBBa3Jv
biB3b21hbiBwYXJhbHl6ZWQgZnJvbSB0aGUgd2Fpc3QgZG93biB3aWxsIGJlIGZvdW5kLjwvcD48
cD4mIzgyMjA7VGhleSBzYXkgeW91IG5ldmVyIGtub3cgd2hhdCBjYW4gaGFwcGVuLCYjODIyMTsg
c2FpZCBLcmlzdGVuIERhdmlzLCB0aGUgd29tYW4mIzgyMTc7cyBkYXVnaHRlci4gJiM4MjIwO0kg
ZGlkbiYjODIxNzt0IGtub3cgaG93IHRydWUgdGhhdCB3YXMgdW50aWwgbm93LiYjODIyMTs8L3A+
PHA+QWNjb3JkaW5nIHRvIHBvbGljZSByZXBvcnRzLCBEb3NoaWUgR3VsbGV5JiM4MjE3O3MgdmVo
aWNsZSB3YXMgc3RydWNrIHdoaWxlIHNoZSB3YXMgZHJpdmluZyBob21lIGZyb20gYSBoYWlyIGFw
cG9pbnRtZW50LiBUaGUgb3RoZXIgZHJpdmVyIHdhcyBhIG1hbiB3aG8gc3BlZCB0aHJvdWdoIGEg
c3RvcCBzaWduLiA8L3A+PHA+VGhlIGNyYXNoIGhhcHBlbmVkIGF0IEVhc3QgQXJjaHdvb2QgQXZl
bnVlIGFuZCBNb29yZSBTdHJlZXQgc2hvcnRseSBiZWZvcmUgMiBwLm0uIFRoZSBvdGhlciBkcml2
ZXIsIGJlaGluZCB0aGUgd2hlZWwgb2YgYSAyMDA3IENhZGlsbGFjIFNSWCBTVVYsIHN0cnVjayB0
aGUgcmlnaHQgcmVhciBvZiBHdWxsZXkmIzgyMTc7cyAyMDAzIEJ1aWNrIFJlbmRlenZvdXMuIFRo
ZSBSZW5kZXp2b3VzIHNwdW4gc2V2ZXJhbCB0aW1lcyBiZWZvcmUgc2xhbW1pbmcgaW50byBhIHV0
aWxpdHkgcG9sZSwgR3VsbGV5JiM4MjE3O3MgZmFtaWx5IHNhaWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtIZSBz
dHJ1Y2sgaGVyIHNvIGhhcmQgdGhhdCB0aGUgaGF0Y2hiYWNrIG9mIGhlciBSZW5kZXp2b3VzIGNh
bWUgb2ZmLCYjODIyMTsgc2FpZCBHdWxsZXkmIzgyMTc7cyBvdGhlciBkYXVnaHRlciwgSmVubmlm
ZXIgV2Fsa2VyLiAmIzgyMjA7VGhleSBoYWQgdG8gdGVhciBvZmYgdGhlIGRvb3Igd2l0aCBhIG1h
Y2hpbmUgdG8gZ2V0IGhlciBvdXQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgb3RoZXIgZHJpdmVyIGF0dGVt
cHRlZCB0byBkcml2ZSBhd2F5LCBhY2NvcmRpbmcgdG8gcG9saWNlLCBidXQgc3RydWNrIGEgdXRp
bGl0eSBwb2xlIGFzIHdlbGwgYW5kIGZsaXBwZWQgdGhlIENhZGlsbGFjIG9udG8gaXRzIHNpZGUu
IFRoZSBtYW4gZXhpdGVkIHRoZSB2ZWhpY2xlIGFuZCBmbGVkIHRoZSBzY2VuZSBub3J0aGJvdW5k
IG9uIE1vb3JlIFN0cmVldCwgdGhlIHNhbWUgZGlyZWN0aW9uIGhlIGhhZCBiZWVuIGRyaXZpbmcu
PC9wPjxwPkd1bGxleSB3YXMgdHJhbnNwb3J0ZWQgdG8gQ2xldmVsYW5kIENsaW5pYyBBa3JvbiBH
ZW5lcmFsLCB3aGVyZSBzaGUmIzgyMTc7cyBsaXN0ZWQgaW4gc2VyaW91cyBjb25kaXRpb24uPC9w
PjxwPkhlciBmYW1pbHkgb24gRnJpZGF5IHNhaWQgR3VsbGV5LCB3aG8gaGFzIGxpdmVkIGluIEFr
cm9uIGFsbCBoZXIgbGlmZSwgaXMgc2NoZWR1bGVkIHRvIHVuZGVyZ28gc3VyZ2VyeS4gU2hlJiM4
MjE3O3MgY29uc2Npb3VzIHNvbWV0aW1lcywgdGhleSBzYWlkLCBidXQgaXMgYmVpbmcgbWVkaWNh
dGVkIGZvciBzZXZlcmUgcGFpbi48L3A+PHA+RGF2aXMgYW5kIFdhbGtlciBzYWlkIHRoZWlyIG1v
dGhlciBzcGVudCBtb3N0IG9mIGhlciBsaWZlIHByaW9yIHRvIHJldGlyZW1lbnQgY2FyaW5nIGZv
ciB0aGUgbWVudGFsbHkgZGlzYWJsZWQuIEV2ZW4gYWZ0ZXIgcmV0aXJlbWVudCwgc2hlIGNvbnRp
bnVlZCB0byBzZXJ2ZSBpbiBzb21lIGNhcGFjaXR5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7U2hlIGdhdmUgaGVy
IGxpZmUgdG8gdGhlIGRpc2FibGVkLCYjODIyMTsgRGF2aXMgc2FpZCwgJiM4MjIwO2FuZCBub3cg
c2hlJiM4MjE3O3MgcGFyYWx5emVkLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIHNpc3RlcnMgYmVnZ2VkIHRo
ZSBwdWJsaWMgdG8gaGVscCB0aGVtIGZpbmQgd2hvIGh1cnQgdGhlaXIgbW90aGVyLjwvcD48cD5W
ZXJ5IGxpdHRsZSBkZXNjcmlwdGlvbiBpcyBhdmFpbGFibGUgZm9yIHRoZSBvdGhlciBkcml2ZXIu
IFBvbGljZSBzYWlkIGhlJiM4MjE3O3MgYSBibGFjayBtYW4gd2l0aCBhIGhpZ2gtdG9wIGhhaXJj
dXQsIHdobyB3b3JlIGFsbCBibGFjayBjbG90aGluZy4gQW55IHdpdG5lc3NlcyB3aXRoIGEgYmV0
dGVyIGRlc2NyaXB0aW9uIGFyZSBhc2tlZCB0byBjYWxsIHBvbGljZSBhdCAzMzAtMzc1LTI0OTAu
PC9wPjxwPlBvbGljZSBzYWlkIHRoZSBkcml2ZXImIzgyMTc7cyBDYWRpbGxhYyBoYWQgbm90IGJl
ZW4gcmVwb3J0ZWQgc3RvbGVuLjwvcD48cD4mIzgyMjA7T3VyIG9mZmljZXJzIGFyZSBmb2xsb3dp
bmcgdXAgd2l0aCB0aGUgb3duZXIsJiM4MjIxOyBzYWlkIEx0LiBSaWNrIEVkd2FyZHMuICYjODIy
MDtUaGV5JiM4MjE3O3JlIGhvcGluZyB0byBmaW5kIHNvbWUgYW5zd2Vycy4mIzgyMjE7PC9wPjxw
Pk5pY2sgR2x1bnQgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNTY1IG9yIDxhIGhyZWY9Im1h
aWx0bzpuZ2x1bnRAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm5nbHVudEB0aGViZWFjb25qb3VybmFs
LmNvbTwvYT4uIEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlcjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vTmlja0dsdW50QUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiM2NDtOaWNrR2x1bnRBQkom
bmJzcDs8L2E+IGFuZCBvbiBGYWNlYm9vazxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSm91
cm5vTmlja0dsdW50IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiM2NDtKb3Vybm9OaWNrR2x1bnQm
bmJzcDs8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.