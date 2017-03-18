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Crime

Police identify Akron men in Copley shooting; one dead

Beacon Journal staff report

Published: March 18, 2017 - 06:50 PM | Updated: March 18, 2017 - 07:56 PM

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